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الخميس، 06-04-2023 09:17 ص

القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية في بريانسك الروسية

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الوكيل الإخباري- أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز بتعرض إحدى القرى الحدودية مع أوكرانيا للقصف بقذائف هاون أطلقت من الجانب الأوكراني، مؤكدا وقوع أضرار مادية فقط.

وكتب الحاكم عبر "تلغرام" صباح اليوم الخميس: "أطلق قوميون أوكرانيون قذائف الهاون على قرية زابيسوتشيه في المنطقة وألحقت أضرار جزئية بـ10 أبنية سكنية"، مضيفا أن أحدا لم يصب بأذى جراء الحادث.

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يأتي ذلك بعد يوم من إعلان إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة بريانسك، عن تحطم طائرة أوكرانية ذات محرك خفيف في منطقة كلينتسي والقبض على قائدها، الذي حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية.

وتهاجم القوات الأوكرانية بشكل متكرر منطقة بريانسك من الجو، بما في ذلك بمساعدة طائرات مسيرة، وفي أوائل فبراير، صدت أنظمة الدفاع الجوي هجوما بواسطة تسع طائرات مسيرة في وقت واحد فوق أراضي منطقة ستارودوبسكي، دون وقوع أضرار. والأربعاء، أصيب أحد السكان المحليين خلال هجوم آخر بطائرة مسيَرة محملة بالمتفجرات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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