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الثلاثاء، 28-11-2023 03:03 م

الكرملين: "الناتو" يرى في روسيا خصمه ويضحّي بالشعب الأوكراني لمواجهتها

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الوكيل الاخباري- أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن حلف "الناتو" يرى في روسيا خصمه ويضحي بالشعب الأوكراني لاحتوائها، وموسكو تدرك ذلك وتواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء:

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ويعتبر "الناتو" روسيا خصما له وتأسس أصلا ليكون أداة للمواجهة مع روسيا وتم بناء هيكله بطريقة تجعله عنصر مواجهة وأداة لردع روسيا.


واضاف أن "الناتو" متمسك بخططه لاحتواء روسيا ويضحي بالشعب الأوكراني في الحرب ضد روسيا.


واشار الى ان روسيا تدرك نوايا "الناتو" في المواجهة وتتحرك وفق الوقائع، والعملية الخاصة مستمرة.

 




 

 


 

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