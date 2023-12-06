الكرملين يكشف تفاصيل المحادثات المرتقبة بين بوتين ورئيسي

الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي سيناقشان غدا الخميس بموسكو مشاريع النقل والطاقة ومشاريع في المجال التجاري والاقتصادي.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "ستجري في 7 ديسمبر الجاري في موسكو محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سيصل إلى روسيا بزيارة عمل. ومن المخطط إجراء بحث تفصيلي لجدول الأعمال الحالي للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة الواعدة في المجال التجاري والاقتصادي، بما في ذلك النقل والطاقة".



وأضاف البيان أن رئيسي البلدين سيتبادلان أيضا مواقفهما من الملفات الدولية والإقليمية الرئيسية.