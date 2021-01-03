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الأحد، 03-01-2021 11:27 ص

الكشف عن مستوعبات مجهولة المحتوى في مرفأ بيروت

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الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة عربية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمرفأ بيروت وما توصلت إليه التحقيقات الأمنية اللبنانية وعملية إفراغ وتنظيف المكان من الركام والنفايات الصلبة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن "المرفأ حالياً يحتوي على 52 مستوعباً تحوي مواد خطرة تعمل شركة ألمانية متخصصة على معالجتها وتصديرها إلى الخارج، وبالتوازي مع العمليات التي تقوم بها الشركة الألمانية، كما ينكب عناصر الجيش اللبناني منذ نحو أسبوع على الكشف على أكثر من 725 مستوعباً مجهول المحتوى والمالك، من أصل نحو 10 آلاف مستوعب موجود في المرفأ".

وبحسب مصادر عسكرية، فإن العمل يتم بشكل متواصل طوال ساعات اليوم، وقد تم الكشف على أكثر من 656 مستوعباً، في وقت يستمر العمل على عشرات المستوعبات الأخرى؛ بعضها صعب الفتح نتيجة الآثار التي تركها عليها الانفجار.

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وأكدت المصادر أن كل المستوعبات التي تم فتحها حتى الساعة لا تحوي مواد سامة، موضحة أنه "تم الاشتباه ببعض المواد الموجودة فيها، فأجريت لها فحوصات بالمختبر، ليتبين أنها مواد عضوية وأملاح وغيرها من المواد غير الخطرة".

وأضافت المصادر: "معظم ما تحويه المستوعبات الأخرى، مأكولات منتهية الصلاحية وملابس لم يعد من مصلحة أصحابها التقدم لتسلمها، بعدما باتت الكلفة التي سيتكبدونها مرتفعة، لذلك ما يتم فرزه سيعاد توضيبه في المستوعبات وختمه وتسليمه للجمارك لتتصرف بها".


وأعلنت قيادة الجيش اللبناني الكشف على 4 مستوعبات في "بورة الحجز" التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، تبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم يبلغ وزنه حوالي 4 أطنان و350 كلغ، تمت معالجتها في ذلك الوقت.

 

سبوتنيك

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