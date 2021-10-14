الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

الوكيل الاخباري - دعت السفارة الكويتية في لبنان في بيان مساء الخميس الرعايا الكويتيين في لبنان إلى المغادرة وحثت الراغبين في السفر من الكويت الى بيروت على التريث.



وفي وقت سابق، أهابت السفارة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

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