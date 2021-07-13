المخابرات العراقية تعتقل ضابطا سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، يوم أمس الاثنين، القبض على ضابط سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا.

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وقال رسول في بيان صحفي، إن "رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، تابع عملية إلقاء القبض بحق العقيد، خالد المفرجي، الذي سرق رواتب منتسبي المديرية العامة لشؤون المحاربين في العراق".



وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي".



وتابع رسول، "لن نتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن العراقي وحقوق منتسبي القوات المسلحة العراقية".

المصدر: روسيا اليوم