الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

أمانة عمان : تشغيل الباص السريع بشكل تجريبي قريبا

وزير الصحة : لن يتم فرض حظر جديد في العيد

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن تجاوز 30 عاما - اسماء

ترحيب بقرار العراق إعفاء الشركات الأردنية من اجازة الاستيراد والتسجيل

وزير الاقتصاد الرقمي: 2021 سيكون عام الريادة الأردني

الهواري يعلن عن بدء موجة جديدة من كورونا - فيديو

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تمديد ساعات عمل باصات عمان حتى الـ 10 مساءً

الضمان لـ الوكيل : صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس

%65 نسبة فاقد المياه بالكرك

رسالة للأردنيين مع حلول عيد الأضحى

الثلاثاء، 13-07-2021 08:56 ص

المخابرات العراقية تعتقل ضابطا سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا

60ecd2f24c59b73d7f203e74


الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، يوم أمس الاثنين، القبض على ضابط سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا.

اضافة اعلان

 

وقال رسول في بيان صحفي، إن "رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، تابع عملية إلقاء القبض بحق العقيد، خالد المفرجي، الذي سرق رواتب منتسبي المديرية العامة لشؤون المحاربين في العراق".


وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي".


وتابع رسول، "لن نتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن العراقي وحقوق منتسبي القوات المسلحة العراقية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4080012_1626161141

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين في العراق إلى 114 بين وفيات وإصابات

60ed0e2f4c59b76ab20dec84

مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي اغتيال

60ed35874236046db860a2b0

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار غاز في روسيا

iraq

العراق . بدء التحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين

w

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

العراق

٢٠ وفاة بحريق مركز عزل لمصابي كورونا في العراق

أخبار متعلقة
1043212898_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_b1c715f06e77d4c6b75bdb6527a1553d

استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في العراق

قاعدة عين الأسد

3 صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

60e2d8ba42360421e352e1af

اتفاق عراقي مصري لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

20210628101713899

العراق: إحباط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة

1-1274849 (1)

انقطاع شبه تام للكهرباء في معظم أنحاء العراق

1-1447790

ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في العراق