الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 01:48 ص

المرحلة الثانية من خطة مناسك العمرة تبدأ اليوم

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الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الأحد المرحلة الثانية من مراحل العمرة التي تستمر 14 يومًا، وذلك بعد أن انطلقت المرحلة الأولى منتصف شهر صفر. وفي تلك المرحلة سيتمكن 40 ألف مصلٍّ من الصلاة في المسجد الحرام في اليوم الواحد.

ومن المقرر، بحسب ما أعلنته رئاسة شؤون الحرمين، أن يتمكن من الصلاة في المسجد الحرام خلال ثاني مراحل العمرة، التي تبدأ اليوم، وتستمر 14 يومًا، 40 ألف مصلٍّ، و15 ألف معتمر في اليوم الواحد، بمعدل 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍّ، وبنسبة 75 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي الشريف.

وكانت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ قد شهدت السماح لستة آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي السعودية، بنسبة بلغت ٣٠ % من الطاقة الاستيعابية.

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المصدر - سبق 


 




 

 


 

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