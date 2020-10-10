السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جرش

الكشف عن موعد وصول العلاج المضاد لكورونا الى الاردن

تصريح مقلق من لجنة الاوبئة حول تطورات انتشار كورونا بالاردن

حقيقة تمديد حظر التجول الشامل بالاردن حتى الاثنين

العراق: 52 وفاة و 3214 اصابة جديدة بكورونا

توضيح حول استمرار عمل موظفة مصابة بكورونا 10 ايام بمستشفى البشير




السبت، 10-10-2020 08:01 ص

توقيف 3 أشخاص

المغرب.. تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة السرية

مغرب
مهاجرون غير شرعيون - أرشيفية


الوكيل الإخباري- أجهض عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان المغربية عملية للهجرة غير المشروعة وأوقفوا مشتبها في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

اضافة اعلان

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "تمكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما في قرية زكزل بضواحي مدينة السعيدية، للاشتباه بتورطهم في التحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وبرفقتهم 24 مواطنا مغربيا".


وأشارت إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز زورق مطاطي ومحركين بحريين وأربع مضخات هوائية، علاوة على منشار كهربائي وبوصلة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.


وأكدت إيداع المشتبه فيهم الحجز، لتحديد جميع الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية، بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترا

كلمة مرتقبــة لترامب الإثنين

16b306b6ae903aadd94be486c9a4f18e

الصين تطلب من الولايات المتحدة وقف الأعمال الاستفزازية

fff

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار جنوب السعودية

1-1382793

تطورات أزمة سد النهضة

image (1)

ترامب يعلن التوقف عن تناول أدوية كورونا

111

الأمم المتحدة: نزوح 24 ألف أسرة في اليمن خلال 2020