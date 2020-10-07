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الأربعاء، 07-10-2020 07:07 ص

بنشر 5 آلاف عسكري

المكسيك.. الجيش يستعد لمواجهة إعصار شديد الخطورة

جيش
من المصدر


الوكيل الإخباري - يبدو أنه لم يبق أمام المكسيك سوى وسيلة وحيدة لمواجهة إعصار قوي يقترب من البلاد ويعتقد أنه سيضرب البلاد اليوم الأربعاء.

فقد أمر الرئيس المكسيكي، أندرس أوبرادور، الثلاثاء، بنشر 5 آلاف عسكري في جنوب شرقي البلاد استعدادا لوصول الإعصار ، الذي وصف بأنه إصار "شديد الخطورة".

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وتتبع القوات التي تلقّت الأوامر بالانتشار لمواجهة الإعصار إلى قوات البحرية، وهي مدربة على المشاركة في مهام لتقديم الإغاثة للسكان المنكوبين، وفقا لما ذكرته فرانس برس.


وعصر الثلاثاء كان الإعصار على بعد حوالي 420 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة كوزوميل المكسيكية، وكان يتقدم بسرعة 26 كيلومترا في الساعة.

 ووفقا لفرانس برس، وضعت السلطات المكسيكية الطرف الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان وجزيرة كوزوميل بأسرها في حالة تأهب قصوى بسبب الدمار المتوقع أن يلحقه الإعصار بهاتين المنطقتين.


ومن المحتمل أن تزداد قوة الإعصار أكثر خلال الساعات الـ24 ساعة المقبلة قبل أن يصل إلى ولاية لويزيانا الأميركية ليل الخميس، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.
وفي أحدث نشرة جوية قال المركز الأميركي للأعاصير، الذي يتخذ من ميامي بولاية فلوريدا مقرا له، إن قوة الإعصار تتعاظم تدريجيا بحيث أصبح إعصارا من الفئة الرابعة، على سلم من 5 درجات تصاعدية، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة.


وحذر المركز من أنه إذا أصبح الإعصار من الفئة الرابعة سيكون خطرا للغاية عندما يضرب الأربعاء شبه جزيرة يوكاتان" المطلة على المحيط الأطلسي.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

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