الهند: انفجاران داخل قاعدة جوية

الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي للقوات الجوية الهندية، بأن انفجارين وقعا صباح اليوم الأحد، في أراضي قاعدة عسكرية تابعة للقوات الجوية الهندية في منطقة جامو.



وجاء في بيان صدر عن المكتب "في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، تم في المنطقة التقنية لقاعدة جوية في جامو الإبلاغ عن وقوع انفجارين .

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وألحق أحدهما أضرارا طفيفة بسقف مبنى، فيما وقع آخر في منطقة مفتوحة. ولم يلحقا أي ضرر بالمعدات. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث بالتعاون مع الهيئات المدنية".



وازدادت حدة التوتر في شمال الهند بعد أن اتخذت نيودلهي في 5 أغسطس العام الماضي قرارا حول إلغاء ولاية جامو وكشمير وإنشاء منطقتين اتحاديتين - لاداخ وجامو وكشمير - في محلها. ودانت باكستان هذا القرار بشدة.

المصدر: روسيا اليوم