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الجمعة، 25-11-2022 12:05 م

الهند تطلق 9 أقمار صناعية

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الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أنها تخطط لإطلاق 9 أقمار صناعية إلى مدارات حول الأرض في 26 نوفمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن المنظمة "نخطط لإطلاق أحدث قمر صناعي لاستكشاف المحيطات وثمانية أقمار صناعية صغيرة أخرى إلى مدارات حول الأرض يوم السبت 26 نوفمبر، ومن المفترض أن تتم عملية الإطلاق من قاعدة فضائية في جزيرة سريهاريكوتا الهندية".

وتبعا للبيان فإن عملية الإطلاق ستنفذ باستخدام صاروخ فضائي من نوع PSLV، سينطلق تمام الساعة 11:56 بتوقيت الجزيرة المذكورة المحلي (09:56 بتوقيت موسكو)، وسيكون على متن هذا الصاروخ قمر Oceansat-3 الصناعي المصمم لإجراء البحوث الأوقيانوغرافية ومراقبة المحيطات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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