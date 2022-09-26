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الإثنين، 26-09-2022 03:19 م

اليابان تحظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية لروسيا

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الوكيل الإخباري - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن طوكيو قررت حظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا في عقوبة إضافية ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا وإنها "تشعر بقلق بالغ" بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وأضافت اليابان أيضا 21 منظمة روسية مثل مختبرات العلوم في إطار حظر التصدير الحالي وذلك طبقا لما ذكره بيان حكومي صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، والذي وافق رسميا على إجراءات العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية في اجتماع مجموعة السبعة الأسبوع الماضي.

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وقال ماتسونو في إفادة إعلامية إن "اليابان تشعر بقلق بالغ بشأن إمكانية استخدام أسلحة نووية خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا". وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

 

البيان

 




 

 


 

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