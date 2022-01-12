اليمن.. جامعة عدن تعلق الإضراب وتستأنف الدراسة

الوكيل الإخباري-أعلن مجلس نقابة جامعة عدن (حكومية)، جنوبي اليمن، الثلاثاء، تعليق الإضراب واستئناف الدارسة، اعتبارًا من السبت القادم، بعد توقف دام 5 أسابيع.

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وجاء إعلان تعليق الإضراب عقب اجتماع مطول عقدته نقابة الجامعة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد الوصابي، بالعاصمة عدن، وفق بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه.



وكان مجلس نقابة جامعة عدن أعلن في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، إضرابًا شاملًا في جميع الكليات بعد نفاذ المهلة التي أُعطيت للحكومة لتنفيذ عدد من المطالب، وفق بيان صدر حينها.



وقالت النقابة في بيانها الجديد "نعلن عن تعليق الإضراب جزئيًا واستئناف العملية التعليمية حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول اعتبارًا من يوم السبت القدم، بعد الوصول إلى اتفاق مع الحكومة".



ويطالب منتسبو جامعة عدن، بإعادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، ومساعديهم إلى قيمته بالعملة الصعبة كما كان قبل 2015، ومنح زيادة في الراتب نظير الارتفاع الفاحش في الأسعار، بالإضافة إلى صرف الراتب بالعملة الصعبة، فضلًا عن مطالب حقوقية أخرى، (وفق بيانات سابقة)".



وأضاف بيان النقابة، تضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء، "اعتماد مبلغ مالي مقطوع شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وبحسب الدرجة الاكاديمية، ومتابعة اعتماد وصرف سلة غذائية شهرية لجميع منتسبي الجامعة، بمبلغ يتراوح قيمته ما بين (100-200$) دولار للسلة الواحدة".



وزاد "وكذلك متابعة الجهات والمنظمات الدولية والدول المانحة لدعم التعليم العالي في الجمهورية اليمنية من خلال الاتفاق على برنامج الدعم النقدي (CASH TRANSFER)".



ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول