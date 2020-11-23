اليونان .. العثور على 13 مهاجرا وانتشال جثة

الوكيل الإخباري - قالت السلطات اليونانية اليوم الاثنين، إن خفر السواحل عثر على جثة مهاجر قرب قارب غارق جزئيا عند أحد شواطئ جزيرة رودس في بحر إيجه.



وقال مسؤول إن ضباط خفر السواحل عثروا أيضا على 13 شخصا سالمين على الشاطئ، جمعيهم من الجنسية العربية ، ولم يقدم المسؤول تفاصيل.

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وكانت قوات خفر السواحل قد تلقت إشارة في وقت مبكر من الصباح عن الواقعة قبالة ساحل رودس في الجهة المقابلة للساحل التركي.

وما زال البحث جاريا عن مزيد من الناجين.

المصدر : روسيا اليوم

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