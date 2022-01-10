انتخاب نائبين لرئيس البرلمان العراقي

الوكيل الاخباري - أكمل مجلس النواب (البرلمان) العراقي الجديد، مساء الأحد، انتخاب هيئته الرئاسية باختيار القيادي في "التيار الصدري" حاكم الزاملي (شيعي) والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله (كردي) نائبين لرئيس البرلمان المُعاد انتخابه، محمد الحلبوسي (سني).



وجرى العرف السياسي المتبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السُنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الأكراد.

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