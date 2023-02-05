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الأحد، 05-02-2023 03:32 م

انهيارات الجليد تخلّف خسائر بشرية في النمسا

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الوكيل الإخباري - لقي ثلاثة أشخاص من هواة ممارسة الرياضات الشتوية حتفهم في حوادث متفرقة بالنمسا بسبب الانهيارات الجليدية، من بينهم سائحاً نيوزيلندياً يبلغ من العمر 17 عاماً.

وحدثت العديد من الإصابات بسبب تساقط الثلوج بغزارة وهبوب رياح عاصفة بلغت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.

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واستمر تساقط الثلوج بكثافة على مناطق واسعة بولايات "شتاير مارك"، "النمسا السفلى"، "فورآرلبرج"، منذ مساء الأربعاء الماضي، حيث بلغ مستوى ارتفاع الثلوج الجديدة نحو متر ونصف المتر.


وأدى الجمع بين تساقط الثلوج والرياح العاصفة إلى زيادة خطر الانهيارات الجليدية، وتسببت في وقوع العديد من حوادث المرور وإغلاق طرق سريعة وعزل بعض المدن عن العالم الخارجي.


وتسببت الظروف الجوية السيئة في حدوث مشاكل كبيرة، شملت وقوع حوادث واختناقات مرورية وسقوط أشجار ونشوب حرائق وإغلاق طرق وتراكم الانجرافات الثلجية بشكل خطير على أسطح المنازل، ما أدى إلى زيادة الضغوط على رجال الإنقاذ في المناطق الجبلية وأجهزة الدفاع المدني والإسعاف والمطافئ، التي انشغلت في انقاد مصابي الحوادث وتحرير الشاحنات والسيارات العالقة على الطرق الثلجية، وإعادة فتح الطرق بعد إزالة الأشجار المتساقطة.

 

البيان

 




 

 


 

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