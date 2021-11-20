باكستان.. حريق يلتهم 100 كوخ في مدينة كراتشي

الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول في مديرية الدفاع المدني الباكستانية أن حريقا اندلع صباح السبت في أحد الأحياء الفقيرة بمدينة كراتشي الساحلية جنوبي البلاد، أدى إلى تدمير 100 كوخ دون وقوع إصابات.

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وقال مدير محطة الإطفاء المركزية بالمدينة عناية الله، إن "الحريق اندلع في المساكن الواقعة على طول نهر لياري، تحت جسر في حي تينهاتي بوسط كراتشي، وهرعت 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران بعد عدة ساعات".



وأضاف: "لم يتسن على الفور معرفة سبب الحريق"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الحوادث شائعة مع بداية الطقس البارد عندما يشعل الفقراء الذين يعيشون في أكواخ في الأحياء الفقيرة النيران للتدفئة".



وأوضح أن "حريقا مماثلا وقع العام الماضي، دمر حوالي 100 كوخ من هذه المساكن المصنوعة من القماش السميك والبلاستيك في الحي ذاته، والذي يمتهن سكانه في الأغلب أعمالا مؤقتة والتسول".



وكراتشي هي عاصمة إقليم السند، حيث يعيش الآلاف في مناطق مفتوحة على طول نهر لياري، في مساكن صنع بعض أسقفها من الصفيح، لكن غالبية المنازل صنعت من القماش السميك والبلاستيك.



روسيا اليوم