الجمعة 25-06-2021
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الجمعة، 25-06-2021 08:27 ص

بالفيديو.. إعصار يخلف دماراً كبيراً في التشيك

تشيك


الوكيل الإخباري - خلف ما يبدو أنه إعصار دمارا كبيرا في جنوب شرق جمهورية التشيك أمس الخميس.

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ووفقا لتقديرات أولية لجهاز مكافحة الحرائق، أصيب قرابة 150 شخصا.
وبحسب تقرير لقناة "سي تي" التلفزيونية، أطاحت الرياح القوية بأسطح المنازل، وحطمت النوافذ، ودمرت السيارات، في العديد من القرى.


كما أفاد التقرير بانقلاب عدد كبير من الحافلات في إقليم مورافيا بجنوب البلاد.


وقال وزير الداخلية، يان هاماسيك، إن جميع أطقم الطوارئ المتاحة توجهت إلى الإقليم.

ومن المقرر انضمام عدة مجموعات إنقاذ مزودة بكلاب مدربة للبحث عن عالقين داخل المباني.


وقال نائب عمدة قرية هروسكي القريبة من الحدود مع النمسا وسلوفاكيا، لوكالة "سي تي كيه" للأنباء إن نصف القرية تقريبا قد تعرض للدمار.


وأرسلت النمسا مروحتي إنقاذ للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ، كما عرضت سلوفاكيا تقديم المساعدة.

 

 

البيان

 




 

 


 

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