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السبت، 03-07-2021 08:30 ص

بايدن يعتزم تعديل قوانين الهجرة الأمريكية

بايدن
جو بايدن


الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة يعكس "القيم الأمريكية".

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وقال بايدن خلال مراسم منح الجنسية الأمريكية لـ21 مهاجرا في البيت الأبيض يوم الجمعة: "أحلام المهاجرين مثلكم هي التي تبنى عليها أمريكيا وتضخ الطاقة والحياة والقوة الجديدة في البلاد".


وأضاف: "نحتاج إلى نظام هجرة يعكس قيمنا ويتطابق مع قوانيننا"، معبرا عن ثقته بأنه "يمكننا أن نقوم بالاثنين".


ونشرت هيئة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) خطة عمل جديدة يوم الجمعة، تنص على إمكانية توجيه أفراد حرس الحدود بأن يقدموا للحائزين على حق الإقامة الدائمة ويدخلون الأراضي الأمريكية، المعلومات اللازمة حول إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية.


وكان بايدن قد قدم في فبراير الماضي مشروع قانون لتحفيز الهجرة إلى الولايات المتحدة، كان من شأنه أن يمهد الطريق أمام 11 مليون مهاجر غير شرعيين في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأمريكية، لكن المشروع لم يحظ بدعم الكونغرس.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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