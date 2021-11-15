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الإثنين، 15-11-2021 04:26 م

بدأ الاعتراف بجواز التلقيح التونسي في أوروبا في 22 ديسمبر

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الوكيل الإخباري-يدخل استعمال جواز التلقيح التونسي ضد فيروس كورونا يوم 22 ديسمبر المقبل حيزة التنفيذ داخل الاتحاد الأوروبي.

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ويأتي ذلك طبقا للمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، المتعلق بجواز التلقيح الخاص بكوفيد ـ19، والذي يلزم المواطنين التونسيين الاستظهار به للنفاذ إلى العديد من الفضاءات العامة.


ولا يمكن استخدام الجواز حاليا إلا على المستوى الوطني، بانتظار إتمام إجراءات ضرورية ليصبح الجواز معترفا به في الخارج.


وبحسب راديو "موزاييك" التونسي ، أوضح لطفي العلاني، مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الصحة التونسي، أن مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف المتبادل بجوازات التلقيح، مؤكدا على أن الحصول على هذا الاعتراف سيكون قريبا.


كما تعمل الوزارة ومختلف المصالح أيضا على الاعتراف المتبادل مع الدول العربية.


أما بالنسبة للمصادقة على شهادة التلقيح التي تطلبها بعض الدول الخليجية، أفاد المسؤول بوزارة الصحة التونسية بأن ذلك يتم من خلال دوائر وزارة الخارجية التونسية.

 

روسيا اليوم

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