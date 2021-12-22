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الأربعاء، 22-12-2021 11:09 ص

برنامج الأغذية العالمي يقلل الحصص الغذائية في اليمن

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الوكيل الإخباري-قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، إنه سيقلل الحصص الغذائية المقدمة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من شهر يناير بسبب نقص التمويل، وحذر من عواقب وخيمة جراء تزايد الجوع.

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وأضاف برنامج الأغذية العالمي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، أن "خمسة ملايين شخص معرضون لخطر الانزلاق إلى المجاعة سيتلقون حصصا كاملة".


ويعاني اليمن من أسوأ ازمة إنسانية وفق الأمم المتحدة، كما يعاني اليمنيون في مختلف مناطق بلادهم من تدهور في الظروف المعيشية وغياب للخدمات الطبية وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي، كما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية.

 

روسيا اليوم

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