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الإثنين، 19-07-2021 06:59 م

بريطانيا.. تحذيرات من موجة حر شديد

لندن


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مكتب الأرصاد الجوية سيصدر أول تحذير له هذا العام من موجة حر شديدة ستضرب بعض أجزاء المملكة المتحدة.

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ومن المتوقع أن يشمل التحذير جنوب ويلز وجنوب غرب إنجلترا وشرقي هامبشاير حتى جزيرة وايت، على أن يبقى التحذير ساريا حتى نهاية يوم الخميس.


وضربت موجة حارة جنوب إنكلترا الشهر الماضي، وسجل جنوب غرب لندن أعلى مستوى قياسي له في 2021 عند 29.7 درجة مئوية في 14 يونيو.


لكن خبراء حذروا من أن درجات الحرارة من المرجح أن ترتفع أكثر من ذلك، مع توقعات بوصولها إلى 33 درجة مئوية على الأرجح في إنكلترا وويلز.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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