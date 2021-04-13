بعد حديثه مع السيسي.. الرئيس التونسي يتعرض لانتقادات حادة من الداخل

الوكيل الإخباري- علق حزب "الأمل" التونسي، على الندوة الصحفية المشتركة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي، قيس سعيد، بمناسبة زيارة الأخير للقاهرة.

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وفي بيان له، قال حزب الأمل: "على ضوء ما جاء في الندوة الصحفية المشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد بمناسبة زيارته إلى مصر، يتضح أن الملف الداخلي التونسي يمثل محورا هاما في المحادثات بين الطرفين وحول هذه المسألة يهم حزب الأمل أن يوضح أن إثارة الخلافات التونسية الداخلية مع دول خارجية، ولو كانت شقيقة، يعد إقحاما للقوى الإقليمية في الشأن الداخلي التونسي، ويمثل تهديدا للأمن القومي، ويذكر في هذا المجال بما قاله الرئيس الراحل الباجي قائد السيسي بمناسبة زيارته إلى مصر في 5 أكتوبر 2015، بأن السياسة الخارجية لتونس تقوم على "مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها ولا تدخل في الشؤون الداخلية للدول".



وكان الرئيس قيس سعيد زار مصر مؤخرا لمدة ثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تحدث خلال الزيارة عن تطابق في وجهات النظر مع مصر فيما يتعلق بالقضايا العربية والدولية، وتطرق أيضا خلال حديثه إلى الصراع السياسي الذي تعيشه تونس حاليا، وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.

المصدر: روسيااليوم