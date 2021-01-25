بكين: واشنطن ترسل السفن والطائرات إلى بحرنا لاستعراض قوتها

الوكيل الإخباري - أكدت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة دأبت في الأونة الأخيرة على إرسال سفن وطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، وأن هذا العمل لا يخدم احلال السلام في تلك المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "الولايات المتحدة كثيرا ما ترسل الطائرات والسفن إلى بحر الصين الجنوبي لاستعراض قوتها"، مؤكدا أن ذلك "لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة".

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كما لفت المتحدث الصيني مجددا إلى موقف بلاده القائل إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين"، وإنه "يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الصين الواحدة".

في الجهة المقابلة، أفاد مكتب تساي إينج وين، رئيسة تايوان، بأن الأخيرة زارت قاعدة رادار في شمال الجزيرة (البلاد)، اليوم الاثنين، وأثنت على قدرات رصد وتعقب القوات الصينية.



وقالت الرئيسة للضباط: "منذ العام الماضي وحتى الآن، رصدت محطات راداراتنا نحو ألفي طائرة شيوعية (صينية)، وأكثر من 400 سفينة شيوعية، مما مكننا سريعا من تتبعها وإبعادها، وحراسة بحارنا وأجوائنا بالكامل".



وجاءت هذه التصريحات، بعد دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى الممر المائي البحري المتنازع عليه (بين الصين وتايوان)، حيث أعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، أن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز "حرية البحار"، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا بواشنطن.

المصدر : روسيا اليوم



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