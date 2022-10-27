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الخميس، 27-10-2022 04:18 م

بلينكن: الصين تتهيأ للاستيلاء على تايوان

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الصين ترفض الوضع القائم في تايوان منذ فترة طويلة، وأن بكين تسرّع جدولها الزمني للاستيلاء على الجزيرة، بحسب واشنطن بوست.

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وأضاف بلينكن أن الوضع القائم في الجزيرة منذ 4 عقود، والذي تزوّد فيه الجزيرة بأسلحة للدفاع عن نفسها، قد ساعد في ضمان عدم اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان.


وأضاف بحديث في لبلومبيرغ نيوز "ما تغيّر هو قرار اتخذته الحكومة في بكين بأن الوضع القائم لم يعد مقبولا، وأنهم يريدون تسريع العملية التي سيواصلون من خلالها إعادة التوحيد، في طريقة مباشرة للاستيلاء على الجزيرة.

 

بترا

 




 

 


 

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