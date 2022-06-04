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بوتين : القوات الروسية ستدمر أي أسلحة ترسل إلى أوكرانيا

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السبت، 04-06-2022 09:18 م

بوتين : القوات الروسية ستدمر أي أسلحة ترسل إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن قوات بلاده ستدمر أي أسلحة ترسل إلى أوكرانيا، ردا على قرار الولايات المتحدة إرسال المزيد منها.

وقال بوتين خلال حديث تلفزيوني مع القناة الحكومية الروسية الأولى، "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الأسلحة الأوكرانية، لقد قمنا بتدمير العشرات منها، أي أسلحة تصل إلى كييف سنقوم بتدميرها".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي، أن بلاده لن تستهدف القوات الأوكرانية إذا قامت بتطهير الموانئ من الألغام لتأمين عبور سفن الحبوب إلى دول العالم.

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