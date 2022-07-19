بوتين يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران

الوكيل الإخباري - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الإيرانية طهران حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان حول تطورات الوضع في سوريا وأوكرانيا.

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كذلك من المقرر أن يلتقي بوتين خلال الزيارة المرشد الأعلى علي خامنئي.



وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران، وقد تم بالفعل إعداد مسودته.



من جانبه لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تجرى اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارة بوتين لإيران.

RT