الجمعة 23-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس تكشف مستجدات وقف الحرب على غزة

أوقاف الأغوار الشمالية تطلق مبادرة نفحات شعبانية بمساجدها

وزير الأوقاف يفتتح مسجد فادي الحموري في عبدون

عجلون: حركة سياحية نشطة وسط مطالب بالحفاظ على البيئة

الاحتلال يعتدي على المصلين بالضرب عند باب الأسباط بالأقصى

مظاهرة في بغداد تندد بالإبادة الجماعية بغزة

قبيل رمضان.. تخفيض أسعار 300 سلعة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40% في الاستهلاكية المدنية

مسيرات في محافظات المملكة تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

استشهاد الطفلة جوليا يوسف وعائلتها بقصف الاحتلال مخيم جباليا

سرايا القدس تقصف مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال بغزة

الجمعة، 23-02-2024 03:46 م

بوتين يعلن تحديث 95 % من القوات النووية الروسية

001101


الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تحديث 95 %  من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مشيرا إلى أن القوات الجوية تسلمت للتو 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.اضافة اعلان


أدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم "حماة الوطن"، أو ما يعرف بيوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

وأشاد الرئيس الروسي عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا بالجنود الذين يقاتلون هناك، ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل "الحقيقة والعدالة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
114411

مظاهرة في بغداد تندد بالإبادة الجماعية بغزة

image

إصابات بتصادم 100 سيارة بالصين - فيديو

44

البرازيل: مجموعة العشرين تدعم بشكل عام حل الدولتين

1708675211583

استشهاد 4 عناصر اسعاف في غارة اسرائيلية على مركزهم جنوب لبنان

1

الجيش الأمريكي يسقط 6 طائرات مسيّرة في البحر الأحمر

65d7231f4c59b7584553f3bd

"بوليتيكو": أوساط سياسية في الغرب تخطط لإحياء التعاون مع روسيا

أخبار متعلقة
65c739504236041eef0bc2e9

رد حاد من ماسك على تصريحات بايدن حول أوكرانيا

65c359584c59b73829232434

بيسكوف: أهداف العملية الروسية في أوكرانيا لم تتغير

65c30927423604423e18b507

"بيرقدار" التركية تعلن بدء تشييد مصنع لمسيّراتها في أوكرانيا

3546289_1697479532

بيان الصين الداعم لروسيا في مسألة أوكرانيا يقلق الغرب

519591

حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا

65b5e61f4c59b75e9b215c32

خبير بولندي: هذا العام سيتخلى الغرب عن رواية الصراع مع روسيا