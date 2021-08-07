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السبت، 07-08-2021 08:32 م

بولندا تتراجع عن إصلاح قضائي أغضب أوروبا

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الوكيل الاخباري- أعلن زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في بولندا أن الشق التأديبي من تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي سيلغى قريبا، في قرار طالب به الاتحاد الأوروبي بعدما تسبب في توتر مع وارسو.اضافة اعلان


وقال زعيم حزب "القانون والعدالة" البولندي ياروسلاف كاتشينسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية يوم السبت: "سنلغي الغرفة التأديبية في المحكمة العليا بالشكل الذي تعمل به حاليا، وسيختفي موضوع النزاع مع الاتحاد الأوروبي".

وكانت محكمة العدل الأوروبية أمرت في 14 يوليو الماضي، بولندا بوقف النشاطات التأديبية للمحكمة العليا، الهيئة التي تم إنشاؤها في إطار إصلاح النظام القضائي.

وقال كاتشينسكي: "لا أعترف بمثل هذه الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لأنها بالتأكيد تتجاوز المعاهدات، وتوسع اختصاص محاكم الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "مع ذلك لا شك في أن موضوع النزاع قائم".

والغرفة التأديبية مكلفة بالإشراف على القضاة وتتمتع بصلاحية رفع الحصانة عنهم، ليواجهوا ملاحقات جزائية، أو تخفيض رواتبهم.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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