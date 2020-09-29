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الثلاثاء، 29-09-2020 11:54 م

تحديد موعد وصول جثمان أمير الكويت وتوضيح تفاصيل دفنه

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الوكيل الاخباري - أعلنت الكويت أن جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يصل الكويت الأربعاء قادما من الولايات المتحدة.

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وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "يصل إلى أرض الوطن يوم الأربعاء 13 صفر 1442هـ الموافق 30 سبتمبر 2020م، الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، أن حضور مراسم دفن الأمير الراحل سيقتصر على الأقرباء فقط، موضحا أن "الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة، في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

 

المصدر - الامارات اليوم 


 




 

 


 

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