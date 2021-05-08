تحديد موعد ومكان وصول الصاروخ الصيني إلى الأرض

الوكيل الإخباري - كشفت أحدث التنبؤات بشأن وصول الصاروخ الفضائي الصيني الخارج عن السيطرة إلى الأرض، عن تحديد "نطاق زمني ومكاني" سيخترق خلاله غلافها الجوي.

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وحسب تغريدة لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأميركية التي تمولها الحكومة، فإن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.



ويعني ذلك أن الصاروخ "الشارد" الذي يحمل اسم "لونغ مارش 5 بي"، سيصل إلى الأرض مساء السبت أو صباح الأحد.



وأوضحت "أيروسبيس كوربوريشن" في تغريدتها: "آخر توقعاتنا لعودة جسم الصاروخ 09 مايو 2021 04:19 بالتوقيت العالمي المنسق ± 8 ساعات على طول المسار الأرضي الموضح هنا"، مع إدراج خريطة في التغريدة.



وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا، وهو ما يتضح من الخريطة المرفقة.

pic.twitter.com/rsE6yzcnHb Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 04:19 UTC ± 8 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA May 7, 2021

سكاي نيوز