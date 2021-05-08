السبت 08-05-2021
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السبت، 08-05-2021 02:37 ص

تحسبا لسقوط الصاروخ الصيني.. طوارئ ورعب في هذا البلد العربي !

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الوكيل الاخباري - أظهر تسجيل صوتي منسوب لوزير الصحة في الولاية الشمالية بالسودان أن الولاية بدأت استعدادات مكثفة للتعامل مع تداعيات احتمال سقوط الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" في الولاية.
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ووفقا للتسجيل فقد أوضح مسؤول الولاية أن وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب أبلغه بتلقيهم معلومات شبه مؤكدة من منظمات خارج السودان تشير إلى وجود احتمال كبير لسقوط الصاروخ في منطقة ما في الولاية خلال الساعات المقبلة مما يتطلب القيام بالاستعدادات القصوى ووضع الاحتياطات الطبية اللازمة للتعامل مع أي إصابات قد تقع في أوساط السكان في حال سقوط الصاروخ.

 




 

 


 

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