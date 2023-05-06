السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 09:27 ص

تحطم طائرة "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة من طراز "إف –16" تحطمت خلال تحليق تدريبي اليوم السبت قرب قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان لها إن الطائرة "تحطمت في منطقة زراعية بالقرب من قاعدة أوسان الجوية في حوالي الساعة 9:45 صباحا" بالتوقيت المحلي لكوريا.

وأضاف البيان أن الطيار قفز بالمظلة بأمان وتم نقله إلى أقرب مؤسسة طبية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المدنيين.

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وذكر الجيش أن الطيار كان يشارك في رحلة تدريب روتينية، وأن تحقيقا فتح في الحادث.


وقاعدة أوسان هي أقرب قاعدة جوية أمريكية من كوريا الشمالية، وتقع على بعد حوالي 64 كيلومترا من حدودها.

 

RT

 




 

 


 

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