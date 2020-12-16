الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأربعاء 16/12/2020

قريبا .. قرار حكومي بشأن الحظر الشامل

النواب يناقش صيغة رده على خطاب العرش اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي عميق اليوم

صالات الافراح تصرخ وتستنجد الحكومة بايجاد حل

ترقب شعبي لمعرفة مصير الموقع الاثري المكتشف وسط العاصمة عمان

رفع الحد الادنى للاجور بداية العام القادم وتحدٍ جديد أمام القطاع الخاص

المنخفض يتعمق وبشائر خير ينتظرها المواطنون في الايام القادمة

المطاعم والمقاهي تواجه مصير الاغلاق وسط مطالبات بحل سريع

الأربعاء، 16-12-2020 08:03 ص

لا يزال منخرطا في الطعون القانونية

ترامب لن يستسلم لفوز بادين

ترام
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أكدت المتحدث باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام أن منافسه الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات نوفمبر وبالتالي صار الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

اضافة اعلان

وقالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية".


وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأميركي تواصل عملها بهذا الخصوص".


والثلاثاء بادر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تهنئة بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ومنذ إجراء الانتخابات لم يتوقف ترامب، عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها، مؤخرا، بأنها الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.


وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنها الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ البلاد".
وكان الرئيس الأميركي قد أكد أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.


وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض، إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك"، لكنه أضاف "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، وشدد على أنه "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202018153715736327667

تقرير كندي : إيران تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

10000000_0

تقلص عدد المهاجرين في روسيا

image (2)

الكويت : التشديد على ضرورة الإصلاح الشامل

image

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يهنىء بايدن بفوزه بالرئاسة

1-1400949

مجلس الامن يدعو لانسحاب القوات الاجنبية من ليبيا

5fd87e074c59b72635305291

ارتفاع قياسي لعدد الصحفيين السجناء في عام 2020

أخبار متعلقة
94329_USA201213ProudboysclashtrumprallyDCwashingtonRTR_1607838121133

إصابات خلال احتجاجات سياسية عنيفة في واشنطن

ترام

ضربة جديدة لترامب.. رفض دعوى لإبطال نتائج انتخابات 4 ولايات

ا

أوباما: ترامب تسبب في أضرار جسيمة لبعض السياسات التي نفذتها

بايدن

بايدن يعتزم تعيين محامية متخصصة بشؤون الصين ممثلة للتجارة الأمريكية

بايدن

توجه أنظار بايدن إلى بلينكن أو كونز لمنصب وزير الخارجية الأمريكي

ايران

الخارجية الإيرانية: لا أثر عمليا للعقوبات الأمريكية