ترامب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي

الوكيل الاخباري-دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرا عن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، إلى إنهاء العمل بالدستور لإلغاء نتائج انتخابات 2020.



وطالب دونالد ترامب يوم السبت في تدوينة على منصته الاجتماعية "Truth Social" بإنهاء العمل بالدستور وإلغاء نتائج انتخابات 2020 وإعادة تنصيبه رئيسا للبلاد، بحسب ما ذكرته شبكة CNN.



وكتب قائلا "هل تطرح نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتعلن الفائز الصحيح؟ يسمح الاحتيال من هذا النوع والحجم بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور".



وأضاف "مؤسسونا العظماء لم يريدوا انتخابات كاذبة ومزورة!".



واتهم ترامب شركة Big Tech بالعمل عن كثب مع الديمقراطيين وتشوية الحقائق لصالحهم.

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روسيا اليوم