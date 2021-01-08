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الجمعة، 08-01-2021 06:16 م

دعوة لمساءلته

ترامب يعلن عدم مشاركته في مراسم تنصيب بايدن

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دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه لن يشارك في مراسم تنصيب جو بايدن، رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

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ويأتي ذلك بعيد أحداث الشغب التي شهدها مبنى "الكابيتول" في العاصمة واشنطن، الذي اقتحمه أنصار ترامب أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات.


وكانت اشتباكات وقعت، الأربعاء، بين قوات الأمن وحشد من أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى "الكابيتول"، وتجولوا في أرجائه وخلفوا أضرارا مادية فيه، في واقعة أدت إلى مصرع  5 أشخاص.


جاء ذلك بعد أن دعا ترامب أنصاره للتوجه نحو "الكابيتول" تعبيرا عن رفضهم لفوز بايدن في انتخابات اعتبرها "مزورة".

 

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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