الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

السراحنة: شيغيلا سريعة الانتشار ولكنها ليست وباء

وزير الاقتصاد الرقمي : الوزارة ستُطلق نسخة جديدة من سند

ترامب ينتقد التغطية الإعلامية الجميلة لوفاة كولن باول

مصرع 41 شخصا جراء فيضانات بعدة ولايات في الهند

توضيح حكومي حول تفاصيل استخدام تطبيق سند بغرض التفتيش

مباحثات قطرية إماراتية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية

لافروف: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التكيف مع حقائق جديدة

بريطانيا تسجل 223 وفاة و 43738 إصابة بفيروس كورونا

المعاني : ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لما فوق 5% ليس بالأمر الجيد

التربية : صرف مستحقات مالية لعاملين الاربعاء

الثلاثاء، 19-10-2021 07:50 م

ترامب ينتقد التغطية الإعلامية الجميلة لوفاة كولن باول

ترامب


الوكيل الاخباري - انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، التغطية الإعلامية لوفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، أمس بفيروس كورونا، قائلا إن "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة" عاملته "بشكل جميل جدا" في موته.

وأضاف ترامب في بيان: "من العجيب رؤية كولن باول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة بشأن العراق و(مزاعم) أسلحة الدمار الشاملة الشهيرة، يُعامل بشكل جميل جدا في موته من قبل وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة".

وتابع: "أتمنى أن يحدث هذا لي يوما ما".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مصرع 41 شخصا جراء فيضانات بعدة ولايات في الهند

w

مباحثات قطرية إماراتية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية

w

أنقرة: وجودنا في سوريا وليبيا ضمان للاستقرار على الأرض

w

لافروف: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التكيف مع حقائق جديدة

d

4 قتلى و7 جرحى باشتباكات مسلحة في لبنان

10202113145640795705696

استئناف التحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت

أخبار متعلقة
920212816307470520124

الجزائر تحتج على قرار فرنسا التشدد بمنح التأشيرات لمواطنيها