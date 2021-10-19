ترامب ينتقد التغطية الإعلامية الجميلة لوفاة كولن باول

الوكيل الاخباري - انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، التغطية الإعلامية لوفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، أمس بفيروس كورونا، قائلا إن "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة" عاملته "بشكل جميل جدا" في موته.



وأضاف ترامب في بيان: "من العجيب رؤية كولن باول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة بشأن العراق و(مزاعم) أسلحة الدمار الشاملة الشهيرة، يُعامل بشكل جميل جدا في موته من قبل وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة".



وتابع: "أتمنى أن يحدث هذا لي يوما ما".

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