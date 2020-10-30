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الجمعة، 30-10-2020 10:50 م

تركيا: إرتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير الى 12 قتيلاً و 419 جريحاً

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عن إرتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 12 قتيلاً، و419 جريحاً.
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وقالت آفاد في بيان، نقلته وكالة الأناضول اليوم الجمعة، أن المنطقة شهدت 107 هزات إرتدادية، 21 منها شدتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجه قبالة سواحل قضاء سفري حصار.

وأوضحت، أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث تشير إلى أن حصيلة القتلى إرتفعت إلى 12، أحدهم توفي غرقاً، في حين وصل عدد الجرحى إلى 419.

وأضافت، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى تهدم أو تضرر بسبب الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

 




 

 


 

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