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السبت، 27-05-2023 07:42 م

تركيا تدخل فترة الصمت الانتخابي

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  الوكيل الاخباري - دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة غدا.

ووفقاً لوكالة الأناضول للأنباء، بحسب القانون الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات. ما يعني انتهاء الفترة الممنوحة من أجل حملات الدعاية السياسة للمرشحين المتنافسين في الجولة الثانية، وهما مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.

وتحظر السلطات التركية حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها، وتسمح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

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