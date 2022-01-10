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الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حريق مبنى سكني

الإثنين، 10-01-2022 11:30 ص

تركيا تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حريق بنيويورك

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الوكيل الإخباري-أعربت تركيا، الاثنين، عن تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في مصرع 19 شخصًا جراء حريق نشب أمس في مبنى سكني بولاية نيويورك.

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وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنها تلقت نبأ سقوط ضحايا في الحريق ببالغ الحزن.


وتمنت الشفاء العاجل للمصابين والصبر لذويهم ولعامة الشعب الأمريكي.
وأمس لقي 19 شخصًا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، جراء حريق نشب في مبنى سكني بولاية نيويورك.


وأكّد ستيفان رينغل، كبير مستشاري العمدة إريك آدامز، مصرع 19 شخصًا في المبنى الواقع بمنطقة "برونكس".


وذكرت وسائل إعلامية أن 13 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، في حالة حرجة، وسط قلق من زيادة الوفيات.


وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إن السكان العالقين في الطوابق العلوية للمبنى تسمموا من دخان الحريق.


والأسبوع الماضي، لقي 12 شخصًا مصرعهم جراء حريق في مبنى بمدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا.

 

الأناضول

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