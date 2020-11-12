الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في معان

النتائج النهائية للانتخابات في البادية الشمالية

النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في الكرك

النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء




الخميس، 12-11-2020 12:50 م

العثور على مسدسين وبندقيتين

تركيا .. ضبط 18 مشتبها بانتمائهم لداعش

ترك
أحد عناصر الأمن التركي


الوكيل الإخباري - كشفت وكالة الأناضول، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن التركية ضبطت 18 شخصا في ولاية عثمانية بجنوب البلاد، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش".

يأتي ذلك، في خلال حملة ضد المشتبهين شنتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، بعد تلقيها إخبارا عن قيامهم بالترويج للتنظيم الإرهابي.
وخلال عمليات المداهمة، عثرت فرق مكافحة الإرهاب على مسدسين وبندقيتين وأعلام التنظيم في أماكن إقامة المشتبهين.

اضافة اعلان

وتم اقتياد المشتبهين إلى مقر مديرية أمن الولاية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
غو

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء

1046860483_0_259_2048_1367_1000x541_80_0_0_3884baa2cea5bb4a0c5c3a423de9e674

السعودية: غرامة تصل لـ6 آلاف ريال لمخالفي قواعد المرور

تر

مصادر أميركية : ترامب ينتظر الأمل بخبر سار

بايدن

بايدن لا يستطيع الوصول إلى رسائل القادة الأجانب

جوبايدن

أول تعيين يقدم عليه جو بايدن

من

أولى الولايات الأمريكية تقرّ النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

أخبار متعلقة
مدعي

أميركا .. السماح بالتحقيق في ادعاءات بمخالفات انتخابية

لغز

سوريا.. مصرع مدنيين بانفجار لغم في خان شيخون

ط

مصر.. السيسي يمدد حالة الطوارئ

820204203851252

تطورات جديدة في قضية تفجير مرفأ بيروت