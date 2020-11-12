تركيا .. ضبط 18 مشتبها بانتمائهم لداعش

الوكيل الإخباري - كشفت وكالة الأناضول، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن التركية ضبطت 18 شخصا في ولاية عثمانية بجنوب البلاد، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش".



يأتي ذلك، في خلال حملة ضد المشتبهين شنتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، بعد تلقيها إخبارا عن قيامهم بالترويج للتنظيم الإرهابي.

وخلال عمليات المداهمة، عثرت فرق مكافحة الإرهاب على مسدسين وبندقيتين وأعلام التنظيم في أماكن إقامة المشتبهين.

اضافة اعلان



وتم اقتياد المشتبهين إلى مقر مديرية أمن الولاية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





