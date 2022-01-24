تركيا.. هطول ثلجي كثيف في إسطنبول-فيديو

الوكيل الإخباري-شهدت إسطنبول، صباح اليوم الاثنين، ازدياداً في كثافة الثلوج التي بدأت تهطل على المدينة منذ مساء الجمعة.

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وأدى ازدياد كميات هطول الثلوج، إلى إعاقة الحركة المرورية في بعض النقاط بالمدينة.





يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة الفرق المعنية بإسطنبول، عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية من الثلوج، ورش الملح على الطرقات لمنع التجمّد.



وتشهد إسطنبول منذ مساء الجمعة، تساقطا متقطعاً للثلوج.



والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.



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