تطورات الازمة الليبية

الوكيل الاخباري - تستمر الاجتماعات الليبية في الداخل والخارج ضمن المسارات المختلفة الخاصة بتسوية الأزمة.

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وعلى المستوى العسكري توصلت لجنة "5+5" إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى بين الشرق والغرب، فيما يعقد أعضاء البرلمان جلسة تشاورية في مدينة طنجة المغربية بهدف التوصل إلى اتفاق على عقد جلسة صحيحة النصاب في الداخل الليبي، للتصويت على النتائج التي تتوافق عليها لجنة الـ"75"، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة منفصلة.





وبشأن اجتماع لجنة الحوار السياسي، أكدت مصادر ليبية مشاركة في ملتقى الحوار الليبي عبر الجولة الافتراضية انتهاء اجتماعات اليوم دون نتائج.

المصدر - سبوتنك



