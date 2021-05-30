الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

اعلان صادر عن وزارة الصحة

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

الصناعة والتجارة : البدء بإلغاء تصاريح الحظر الجزئي بـ 15 حزيران

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

عاجل

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 09:36 ص

تظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للفلسطينيين

145923_5_1622354045


الوكيل الاخباري - تظاهر أكثر من 5 آلاف شخص ، في قلب العاصمة واشنطن، دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ، وضد الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية من العنف والتدمير في الاراضي الفلسطينية، مطالبين بإنهاء المساعدات الأميركية للاحتلال الاسرائيلي، وأن تغير واشنطن من نهجها تجاه القضية الفلسطينية.

اضافة اعلان
 

وتجمّع المشاركون أمام نصب لنكولن التذكاريّ ، وسط واشنطن ، وهو مكان رمزي للاحتجاج في العاصمة الأميركيّة ، مردّدين شعارات تعبّر عن رغبتهم في رؤية "فلسطين حرّة" وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 

المصدر - بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b3328f42360419006f6075

رئيس البرلمان الأوروبي يحث على تشديد العقوبات ضد روسيا

mus-i-hus-ozmksit82200c70jsp06n88fwyd64gguu7vka8x3lc

بعدما تسبب في خسائر بالملايين.. ما هو طاعون الفئران الذي ضرب أستراليا؟

60b2d28e4236047d9550aa36

بريطانيا تعتزم بناء سفينة للترويج لتجارتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

thumbs_b_c_599ab1f1555d0c92e05cf4ec599088df

كندا: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار

تركيا

تركيا تعلن موعد البدء في بناء قناة إسطنبول الجديدة

e51d2294-2c96-4b53-b8b4-7167f6e24eae

رئيس المخابرات المصرية يزور فلسطين بسبب أحداث غزة

أخبار متعلقة
1049086864_0_278_3072_1940_1000x541_80_0_0_ccc8d528202df2951d4b12ce7accc5a4

مظاهرة مليونية في واشنطن للدعوة لـ'معاقبة الاحتلال الإسرائيلي' غدا السبت

2-81

موقف مصر من واشنطن بشأن سد النهضة

غزةةةة

الجزائر تعلن عن تقديم دعم مادي لغزة

60ab65074c59b72c6e6d3325

كوريا الجنوبية : الصين لم تعترض على قيود تطوير الصواريخ

604f1d8e4236040f812d24ef

واشنطن وكوريا الجنوبية توسعان التعاون في قطاع الطاقة النووية

مستشار

مستشار بايدن للأمن القومي يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في غزة