تظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للفلسطينيين

الوكيل الاخباري - تظاهر أكثر من 5 آلاف شخص ، في قلب العاصمة واشنطن، دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ، وضد الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية من العنف والتدمير في الاراضي الفلسطينية، مطالبين بإنهاء المساعدات الأميركية للاحتلال الاسرائيلي، وأن تغير واشنطن من نهجها تجاه القضية الفلسطينية.

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وتجمّع المشاركون أمام نصب لنكولن التذكاريّ ، وسط واشنطن ، وهو مكان رمزي للاحتجاج في العاصمة الأميركيّة ، مردّدين شعارات تعبّر عن رغبتهم في رؤية "فلسطين حرّة" وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

المصدر - بترا