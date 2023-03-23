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الخميس، 23-03-2023 11:10 م

تعيين البرتغالي دا سيلفا مديرا تنفيذيا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

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الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم، تعيين خورخي موريرا دا سيلفا من البرتغال مديرا تنفيذيا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلفا للدنماركي جينز واندل.

ويعمل المدير الجديد حاليا أستاذا زائرا متفرغا في كلية الهندسة بجامعة أوبورتو وأستاذا مساعدا في مدرسة باريس للشؤون الدولية، وكان مؤخرا مديرا لمديرية التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

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