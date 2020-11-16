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الإثنين، 16-11-2020 06:54 ص

لتثبيت إرثه فيها

تقرير: ترامب يعتزم اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين

صين
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - ذكر موقع عالمي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم اتخاذ "سلسلة إجراءات قاسية" ضد الصين في الفترة النهائية من ولايته لضمان استمرار نهجه من قبل أن يخلفه ، جو بايدن.

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ونقل الموقع، في تقرير نشره مساء الأحد، عن مسؤولين كبار مطلعين على الموضوع، أن "ترامب سيتخذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين خلال الأسابيع الـ10 المتبقية له في الحكم، لتثبيت إرثه بشأن الصين.


وأوضح أن ترامب "يحاول بالتالي أن يجعل أمرا غير مقبول من الناحية السياسية بالنسبة لإدارة بايدن تغيير النهج في الوقت الذي تعمل فيه الصين بطريقة عدائية من الهند إلى تايوان وهونغ كونغ"


وأوضح التقرير أن إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات أو تقييد التجارة مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في الصين بسبب التورط المرجح في انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شنجان وهونغ كونغ أو تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.   


وفي هذا السياق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون ويليت، للموقع: "في حال عدم تغيير بكين نهجها وعدم تحولها إلى لاعب مسؤول في الساحة الدولية، سيعتبر رؤساء الولايات المتحدة المستقبليين التراجع عن الإجراءات التاريخية التي اتخذها الرئيس ترامب انتحارات سياسيا".


وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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