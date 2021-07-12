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الإثنين، 12-07-2021 08:20 م

توجيه جديد من السيسي بشأن قطاع الأعمال

السيسي


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا للحكومة بشأن قطاع الأعمال.

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واجتمع السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.


وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، وجّه السيسي بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.


وتتولى وزارة قطاع الأعمال إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء، بحسب موقع الوزارة.


وتختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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