جزر الكناري.. ضحايا إثر حريق على متن سفينة روسية

الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء حريق على متن سفينة روسية لصيد الأسماك في جزر الكناري التابعة لإسبانيا.

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وأفادت صحيفة "إيل بايس" الإسبانية نقلا عن هيئة الإطفاء، بأن الحريق نشب على متن سفينة "سفيابورغ" الروسية لصيد الأسماك في ميناء "لاس بالماس" بجزيرة غران كناريا.



واستخدمت 9 سيارات إطفاء خلال إخماد الحريق. وتم انتشال 3 جثث يعتقد أنها لأفراد الطاقم، كما نقل 4 مصابين إلى أحد المستشفيات.

ولم يتم التعرف على هويات وجنسيات الضحايا بعد.





المصدر : روسيا اليوم

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