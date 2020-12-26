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السبت، 26-12-2020 08:08 ص

إصابة 4 آخرين

جزر الكناري.. ضحايا إثر حريق على متن سفينة روسية

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء حريق على متن سفينة روسية لصيد الأسماك في جزر الكناري التابعة لإسبانيا.

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 وأفادت صحيفة "إيل بايس" الإسبانية نقلا عن هيئة الإطفاء، بأن الحريق نشب على متن سفينة "سفيابورغ" الروسية لصيد الأسماك في ميناء "لاس بالماس" بجزيرة غران كناريا.


واستخدمت 9 سيارات إطفاء خلال إخماد الحريق. وتم انتشال 3 جثث يعتقد أنها لأفراد الطاقم، كما نقل 4 مصابين إلى أحد المستشفيات.
ولم يتم التعرف على هويات وجنسيات الضحايا بعد.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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