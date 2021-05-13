الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة : 67 شهيداً و 388 اصابة حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

قوات الاحتلال تتجهز لاقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

عباس : نريد مستقبلا بلا احتلال ولا استيطان ولا مستوطنين

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

الخميس، 13-05-2021 12:11 م

جنرالات أمريكا يشككون في حالة بايدن النفسية

_117080140_4a42d5ba-d752-4926-a46f-058d0a3987a4


الوكيل الاخباري - أبدى أكثر من 120 من جنرالات أمريكا المتقاعدين شكوكا حول حالة الرئيس جو بايدن النفسية والبدنية.

اضافة اعلان

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنهم قالوا في رسالة مفتوحة: "إن أمتنا في خطر"، وإن "حالة القائد العام (جو بايدن) النفسية والبدنية لا يجوز إغفالها".


وفضلا عن ذلك، نوهوا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية "شنت هجوما على حقوق المواطنين الأمريكيين الدستورية بإصدار أكثر من 50 مرسوما تنفيذيا، دون معرفة الكونغرس، والتي يلغي العديد منها السياسة الفعالة للإدارة السابقة".


وشددوا على ضرورة التحقيق بشأن انتهاكات حصلت خلال انتخابات الرئاسة في عام 2020، مشيرين إلى "أن جمهوريتنا الدستورية مفقودة في غياب الانتخابات النزيهة والعادلة".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
324166_5_1616747353

الصين: نعمل على تهدئة الأوضاع في القدس

cd82c21c966111ef0d76211c5c5e80a3

أردوغان يؤكد ضرورة تدخل مجلس الأمن لوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي

1-1436752

العيد الأربعاء.. 4 دول تخالف معظم العالم

image-5-3

السعودية : الخميس أول أيام عيد الفطر

5202111112057602258570

دول تعلن الخميس أول أيام العيد - اسماء

d85570f1-6d3f-40c8-a21c-4f61adb0e63a_16x9_1200x676

إيران: محادثات فيينا وصلت لطريق مسدود

أخبار متعلقة
324166_5_1616747353

الصين: نعمل على تهدئة الأوضاع في القدس

609a2c6d42360452b6027681

أنباء عن تلقي كوريا الشمالية عرضا من واشنطن لشرح نتائج مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها

ال

رئيس كوريا الجنوبية: سأجد طريقة للسلام مع الشمال

1

تقرير أمني أميركي: التهديدات ضد أعضاء الكونغرس تضاعفت

f3209446-d768-400a-9b18-8a5a80ebb20a_16x9_1200x676

السعودية تعلن عن قرار 'إلزامي' جديد لجميع العاملين

78-152719-rocket-unit-chinese-space-station_700x400

بث مباشر لمراقبة حركة الصاروخ الصيني