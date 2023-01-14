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السبت، 14-01-2023 04:48 م

جنرال أمريكي متقاعد: تحرير سوليدار نجاح كبير للجيش الروسي

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الوكيل الإخباري - قال الفريق الأمريكي المتقاعد جوزيف كيث كيلوج، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الجيش الروسي حقق نجاحا كبيرا بتحريره مدينة سوليدار.

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ويرى الجنرال المتقاعد، أن ما حصل ليس سوى "فصل واحد فقط"، ولا تزال هناك معركة حاسمة يجب خوضها.


وأضاف كيلوج، الذي عمل سابقا كمستشار في الرئاسة الأمريكية: "بالطبع، تعتبر [نتيجة معركة سوليدار] بمثابة نجاح كبير للروس. لكني أعتقد أن هذا مجرد فصل واحد في قصة طويلة، ولا يمثل منعطفا حاسما، وحتى لا يعكس الاتجاه العام بشكل أساسي. كل شيء سيستمر طوال فصل الشتاء، حيث الثلوج والبرد الشديد ".


ووفقا له، سيحاول الطرفان شن هجوم، و "لا تزال هناك معركة كبيرة يجب خوضها" عندما يتلقى كلا الجيشين التعزيزات.


وقال كيلوج، الذي يترأس حاليا مركزا للدراسات في واشنطن: "في ساحة المعركة ، سيتم تحديد نطاق المفاوضات. أولا، يجب تحديد المنتصر، ثم تبدأ المفاوضات".


يوم أمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الجيش الروسي أنجزت مساء الخميس الماضي تحرير مدينة سوليدار.

 

RT

 




 

 


 

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